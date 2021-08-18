В центре Одессы серьезно травмировался подросток – упал с самоката

Сегодня днем в центре Одессы случился неприятный инцидент – с электросамоката упал подросток.
Как сообщает Телеграм-канал «Одесса как она есть» со ссылкой на очевидцев происшествия, несчастный случай произошел на улице Успенской.
«Подросток упал с самоката, получил серьезные травмы, есть подозрение на перелом позвоночника», – говорится в публикации.
Ранее на одесской Трассе здоровья травмировалась девушка – она разбила лицо при падении с самоката.
Читайте также: Нашествие самокатов в Одессе: что говорят пешеходы и самокатчики – опрос.
Фото: скриншот с видео Телеграм-канала «Одесса как она есть»