В центре Одессы серьезно травмировался подросток – упал с самоката

Сегодня днем в центре Одессы случился неприятный инцидент – с электросамоката упал подросток.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесса как она есть» со ссылкой на очевидцев происшествия, несчастный случай произошел на улице Успенской.

«Подросток упал с самоката, получил серьезные травмы, есть подозрение на перелом позвоночника», – говорится в публикации.

Ранее на одесской Трассе здоровья травмировалась девушка – она разбила лицо при падении с самоката.

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Фото: скриншот с видео Телеграм-канала «Одесса как она есть»