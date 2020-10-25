В Украине разрешили работать кинотеатрам в «красной» зоне

Украинским кинотеатрам, как и во многих странах Европы, разрешили работать в «красной» зоне карантина.

Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, соответствующее решение приняла государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по инициативе Минкультуры и представителей сетей кинотеатров.

Условия работы кинотеатров: наличие масок у посетителей, обязательное проветривание кинозалов и заполняемость не более 50% с соблюдением социальной дистанции.

В Министерстве полагают, что такое решение не только позволит зрителям получить «свежий глоток воздуха» от новых фильмов или спектаклей, но и позволит кинотеатрам выжить в период карантина.

Кроме того, сейчас Минкультуры изучает и анализирует ситуацию относительно дальнейшей работы других учреждений культуры в «красных» зонах – в первую очередь театров и музеев.

На сегодняшний день в «красной» зоне находятся города Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.

Как сообщала «Одесская жизнь», В Украине с понедельника, 26 октября, вступит в силу новое карантинное зонирование, которое будет действовать две недели.

Часть Одесской области будет в «красной» зоне. Это города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы.

Остальная часть региона, включая Одессу, будет в «оранжевой» зоне.