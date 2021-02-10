Новости Одессы и Одесской области

В Украине появится информационный портал для записи на вакцинацию от COVID-19

В Украине появится информационный портал для записи на вакцинацию от COVID-19

В ближайшее время Минздрав Украины (МОЗ) запустит информационный портал для записи на вакцинацию против COVID-19.

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Вакцинация – это своеобразная страховка жизни от летальных исходов болезни. Государство со своей стороны делает все возможное, чтобы обеспечить украинцев качественной, эффективной и бесплатной вакциной. Записаться на получение прививки можно будет в ближайшие дни через удобный информационный портал, а также через другие веб-порталы электронных медицинских информационных систем, через семейного врача или контакт-центр МОЗ», – уточнил Степанов.

Он подчеркнул, что вакцинировать украинцев будут безопасными вакцинами, которые прошли все необходимые испытания и признаны в мире.

Первый этап вакцинации начнется уже через неделю согласно Дорожной карте вакцинации.

За всю программу вакцинации от COVID-19 в Украине отвечает заместитель министра здравоохранения Украины, главный санврач Виктор Ляшко, а за поставку вакцин – заместитель министра по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.

Напомним, в феврале Украина ожидает 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках инициативы COVAX. Начать вакцинацию в регионах планируют после 15 февраля.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить