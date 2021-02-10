В Украине появится информационный портал для записи на вакцинацию от COVID-19

В ближайшее время Минздрав Украины (МОЗ) запустит информационный портал для записи на вакцинацию против COVID-19.

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Вакцинация – это своеобразная страховка жизни от летальных исходов болезни. Государство со своей стороны делает все возможное, чтобы обеспечить украинцев качественной, эффективной и бесплатной вакциной. Записаться на получение прививки можно будет в ближайшие дни через удобный информационный портал, а также через другие веб-порталы электронных медицинских информационных систем, через семейного врача или контакт-центр МОЗ», – уточнил Степанов.

Он подчеркнул, что вакцинировать украинцев будут безопасными вакцинами, которые прошли все необходимые испытания и признаны в мире.

Первый этап вакцинации начнется уже через неделю согласно Дорожной карте вакцинации.

За всю программу вакцинации от COVID-19 в Украине отвечает заместитель министра здравоохранения Украины, главный санврач Виктор Ляшко, а за поставку вакцин – заместитель министра по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.

Напомним, в феврале Украина ожидает 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках инициативы COVAX. Начать вакцинацию в регионах планируют после 15 февраля.