В Украине планируют создать платные дороги для иностранцев

Он отметил, что для иностранцев хотят ввести платный проезд по дорогам Украины.

Ведь они не всегда покупают акцизы, так что, по мнению Владислава Криклия, получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз.

– Например, в Украину заезжает огромная фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат, — объяснил министр.

Первым делом, в планах ввести плату на магистралях Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и на киевской кольцевой. Пока одесскую трассу, по мнению Криклия, не очень актуально делать автобаном. Платными хотят для начала сделать только те дороги, которые станут альтернативой бесплатным.

Фото: s0.rbk.ru