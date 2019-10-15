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Новости Одессы и Одесской области

В Украине планируют создать платные дороги для иностранцев

В Украине планируют создать платные дороги для иностранцев

Такую идею озвучил новый министр инфраструктуры Владислав Криклий на совещании в Николаеве.

Он отметил, что для иностранцев хотят ввести платный проезд по дорогам Украины.

Ведь они не всегда покупают акцизы, так что, по мнению Владислава Криклия, получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз.

– Например, в Украину заезжает огромная фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат, — объяснил министр.

Первым делом, в планах ввести плату на магистралях Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и  на киевской кольцевой. Пока одесскую трассу, по мнению Криклия, не очень актуально делать автобаном. Платными хотят для начала сделать только те дороги, которые станут альтернативой бесплатным.

Фото: s0.rbk.ru

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