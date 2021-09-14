Новости Одессы и Одесской области

В Украине пересмотрят розничные цены на алкоголь – что подорожает?

В Украине пересмотрят розничные цены на алкоголь – что подорожает?

Министерство экономики Украины планирует пересмотреть минимальные розничные цены на алкогольную продукцию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Минэкономики разработало соответствующий проект постановления. Чиновники полагают, что это поможет легальным производителям.

В министерстве пояснили, что из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации минимальных розничных цен не могут поднять стоимость своего продукта к экономически обоснованной, поскольку не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, которые, используя сырье с «черного рынка», занижают стоимость спиртных напитков.

Предположительно, цена на алкоголь поднимется на 6-7%, существенного подорожания не предвидится.

Напомним, еще в мае этого года Минэкономики заявляло о намерении повысить оптовые и розничные цены на ряд алкогольных напитков.

В частности, предлагалось поднять минимальные розничные цены:

  • на водку и ликеро-водочные изделия – на 6,2%;
  • на виски, ром и джин – на 5,9%;
  • на коньяк и бренди – на 5,5%.
  • На винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков с содержанием спирта не более 8,5%, вермуты, другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов) – на 8,2-34,2%.

При этом повышение розничных цен на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки не планируется.

Читайте также: Пить или не пить: как алкоголь влияет на организм после 40 лет?

Вас также может заинтересовать, как жила Южная столица «под градусом».

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить