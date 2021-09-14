В Украине пересмотрят розничные цены на алкоголь – что подорожает?

Как сообщает пресс-служба ведомства, Минэкономики разработало соответствующий проект постановления. Чиновники полагают, что это поможет легальным производителям.

В министерстве пояснили, что из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации минимальных розничных цен не могут поднять стоимость своего продукта к экономически обоснованной, поскольку не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, которые, используя сырье с «черного рынка», занижают стоимость спиртных напитков.

Предположительно, цена на алкоголь поднимется на 6-7%, существенного подорожания не предвидится.

Напомним, еще в мае этого года Минэкономики заявляло о намерении повысить оптовые и розничные цены на ряд алкогольных напитков.

В частности, предлагалось поднять минимальные розничные цены:

на водку и ликеро-водочные изделия – на 6,2%;

на виски, ром и джин – на 5,9%;

на коньяк и бренди – на 5,5%.

На винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков с содержанием спирта не более 8,5%, вермуты, другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов) – на 8,2-34,2%.

При этом повышение розничных цен на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки не планируется.

Читайте также: Пить или не пить: как алкоголь влияет на организм после 40 лет?

Вас также может заинтересовать, как жила Южная столица «под градусом».