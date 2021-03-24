Одесские истории: как жила Южная столица «под градусом» (видео)

Торговые заведения в Одессе появились сразу после ее основания. А уже через десяток лет в городе выросли роскошные магазины, которые ничем не уступали европейским. Здесь торговали не только предметами первой необходимости – в этих магазинах можно было приобрести хорошие вина и табак.

Согласно статистике XIX века, за год в Одессу ввозили около миллиона пудов вина. Также в регионе было много виноградников, и не меньшим спросом, чем импортные у одесситов пользовались бессарабские и крымские вина.

А вот водку одесситы не жаловали, хотя в магазинах приобрести ее можно было без труда и в бутылках любого объема.

В городе работали более 500 питейных заведений, множество мелких погребков и винных лавок. А на Гречейкой улице находился один из крупнейших винных магазинов Цезаря Гинанда, перечень товаров которого занимал более десятка страниц.

Но вина в подобных магазинах стоили недешево, и поэтому многие предпочитали магазинчики попроще…

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

Ранее мы рассказывали, как жилось курильщикам в Южной Пальмире, а также чем и как торговали одесситы.

А почитать о торговле в старой Одессе можно ЗДЕСЬ.

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Фото: скриншот с видео