Новости Одессы и Одесской области

Одесские истории: как жила Южная столица «под градусом» (видео)

Одесские истории: как жила Южная столица «под градусом» (видео)

Торговые заведения в Одессе появились сразу после ее основания. А уже через десяток лет в городе выросли роскошные магазины, которые ничем не уступали европейским. Здесь торговали не только предметами первой необходимости – в этих магазинах можно было приобрести хорошие вина и табак.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Согласно статистике XIX века, за год в Одессу ввозили около миллиона пудов вина. Также в регионе было много виноградников, и не меньшим спросом, чем импортные у одесситов пользовались бессарабские и крымские вина.

А вот водку одесситы не жаловали, хотя в магазинах приобрести ее можно было без труда и в бутылках любого объема.

В городе работали более 500 питейных заведений, множество мелких погребков и винных лавок. А на Гречейкой улице находился один из крупнейших винных магазинов Цезаря Гинанда, перечень товаров которого занимал более десятка страниц.

Но вина в подобных магазинах стоили недешево, и поэтому многие предпочитали магазинчики попроще…

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

Ранее мы рассказывали, как жилось курильщикам в Южной Пальмире, а также чем и как торговали одесситы.

А почитать о торговле в старой Одессе можно ЗДЕСЬ.

Еще по теме: Алко-голь на выдумку хитра.

Фото: скриншот с видео

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить