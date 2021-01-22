Новости Одессы и Одесской области

В Украине объявили общегосударственный траур

В Украине объявили общегосударственный траур

Суббота, 23 января, будет траурным днем по всей Украине. 

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Это связано с тем, что 21 января на пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек.

О трауре на брифинге в Харькове заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне”, – заявил Зеленский

В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На пожаре погибли 15 человек. Еще 9 человек пострадали и были госпитализированы.

Ранее, 17 января, в Одессе горел хостел Arcadia Apartments на улице Посмитного. В огне погибли два человека и еще 8 человек пострадали. Трое были госпитализированы.

В связи с этими двумя пожарами будут проверять все дома престарелых и хостелы в Украине.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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