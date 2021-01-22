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После страшных пожаров в Харькове и Одессе в Украине проверят все дома престарелых и хостелы

После страшных пожаров в Харькове и Одессе в Украине проверят все дома престарелых и хостелы

В связи с тем, что в Украине пожары в объектах, ведущих деятельность по размещению людей, становятся систематическими, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в этих заведениях.

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Об этом шла речь накануне на внеочередном заседании Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что часто такие заведения работают с нарушением правил и норм, в частности, противопожарных.

«Поручаю, ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска – гостиницах, пансионатах, хостелах, домах престарелых», – заявил Шмыгаль.

В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На пожаре погибли 15 человек. Еще 9 человек пострадали и были госпитализированы.

Ранее, 17 января, в Одессе горел хостел Arcadia Apartments на улице Посмитного. В огне погибли два человека и еще 8 человек пострадали. Трое были госпитализированы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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