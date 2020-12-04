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В Украине назвали лучшие спектакли: два из них – одесских театров

В Украине назвали лучшие спектакли: два из них – одесских театров

3 декабря 2020 года в Киеве назвали лучшие театральные постановки 2019 года по версии всеукраинской театральной премии ГРА. Среди 28 спектаклей, вошедших в лонг лист премии, эксперты отобрали несколько одесских – “Энеида ХХІ” и “Фантомы” (Украинский театр), “Травиата” (Театр оперы и балета).

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Отбор проходил в несколько этапов и включал в себя просмотры по видео и вживую.

После просмотра работ вживую, экспертный совет премии присудил звание лауреата в номинации лучший драматический спектакль – “Энеида ХХІ”, режиссера Максима Голенко, а номинации лучший музыкальный спектакль – опере “`la Traviata” режиссера Евгения Лавренчука.

Премия ГРА учреждена Национальным союзом театральных деятелей Украины и вручается третий год подряд. Совет состоит из десяти экспертов из разных городов Украины, В этом году, впервые в качестве эксперта вошел представитель из Одессы. Им стала журналистка издания “Одесская жизнь” Юлия Сущенко.

Изначально, премия задумывалась как фестиваль. В финале все участники, попавшие в шорт лист должны привозили свои спектакли в Киев, и в течение недели показывали их зрителям и международному жюри. И уже на основании этих просмотров жюри выбирали самых лучших – по одному в каждой из шести номинаций. В этом году пандемия внесла свои коррективы. В Киев на смогли приехать ни международное жюри, ни театры из регионов. Поэтому победителей было двенадцать и все они получат денежные призы, потратить которые смогут на воплощение своих творческих замыслов.

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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