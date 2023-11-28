Новости Одессы и Одесской области

Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 28 ноября

Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. У верующих начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января 2023 года. Также Церковь чтит память преподобного Паисия Величковского. До Нового года остается 32 дня.

Какой церковный праздник 28 ноября

28 ноября по религиозному календарю – день памяти преподобного Паисия Величковского. С именем этого святого связано возрождение монастырской жизни и старчества во второй половине ХVIII века. В миру его звали Петр Величковский.

Известно, что за свою жизнь Паисий Величковский перевел многие аскетические произведения святых отцов на старославянский и молдавский языки. Он тоже не забыл и о своей родной земле. Он всегда подписывался как «Родино Полтавский».

Что запрещено делать в этот день

  • 28 ноября православные христиане перестают употреблять в пищу мясо, молочные продукты до 6 января. Категорически запрещалось в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.
  • 28 ноября наши предки старались не жадничать, помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню. Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.
  • 28 ноября нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.

Народные приметы и традиции 28 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: если уже лежит снег, к весне он не растает;
    на земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай;
  • 28 ноября сильный ветер, значит, к Николаю (19 декабря) можно ожидать неспокойной погоды;
    громко ржут лошади – это хороший знак;
  • если 28 ноября погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным;
  • если ударил мороз, значит исчезнет нечистая сила;
  • 28 ноября искупался в бане – будешь счастлив весь год.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день ожидали дождя. Оно и не удивительно, ведь в 28 ноября, в конце осени, дни становятся все короче и солнце садится очень рано. В этот день пытались уделять особое внимание лошадям. Проводились разные обряды, чтобы эти животные были здоровы.

28 ноября женщины ставили икону Гурия в доме и ставили за ней кусочек ладана. Считалось, если муж плохо относится к своей жене, в этот день она должна помолиться перед иконой. Так как 28 ноября часто стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: «Гурий приехал на пестрой кобыле».

Памятные даты 28 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 ноября:

  • 1414 – богемский реформатор Ян Гус был арестован;
  • 1520 год – португальский мореплаватель Фернан Магеллан смог преодолеть один из самых опасных проливов на юге Америки (которая сегодня носит его имя) и войти в воды Тихого океана;
  • 1561 год – был распущен Ливонский рыцарский орден;
  • 1654 год – героическая оборона казацкой крепости Буша (Подолье);
  • 1974 год – в Нью-Йорке, в концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» проводит свое последнее выступление со сцены экс-участник «Битлз» Джон Леннон;
  • 1983 год – впервые в американском космическом полете принял участие представитель другой страны, им стал западногерманский физик Ульф Мербольд;
  • 2000 год – Александр Мороз обнародует аудиозаписи разговоров президента Украины Леонида Кучмы об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе;
  • 2006 год – в Украине Верховная Рада признает Голодомор актом геноцида украинского народа.

Именины 28 ноября празднуют:

  • Маркел,
  • Хома,
  • Гурий,
  • Никита,
  • Филипп,
  • Матвей,
  • Григорий,
  • Степан,
  • Сергей,
  • Николай,
  • Петр,
  • Дмитрий,
  • Михаил,
  • Иван,
  • Варвара.

Талисманом людей, рожденных 28 ноября, является бирюза. Древний небесно-голубой камень – символ вечной любви. В древности верили тот, кто носит украшения с бирюзой, будет увеличивать свои доходы. Но только. если помыслы его чисты. Интересный факт – на Тибете бирюзу считали живым существом.

28 ноября родились:

  • 1757 год – английский гравер, художник, поэт, Уильям Блейк;
  • 1881 год – австрийский писатель Стефан Цвейг;
  • 1890 год – украинская переводчица и писательница Зинаида Тулуб;
  • 1957 год – украинский режиссер, Сергей Проскурня;
  • 1987 год – шотландская актриса, Карен Гиллан.

28 ноября в Украине и мире отмечают:

28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга. Поэтому, если вы задумались, какой сегодня профессиональный праздник, стоит поздравить всех, кто причастен к этой профессии. Дата была установлена ​​президентом Владимиром Зеленским в 2020 году. Целью праздника является показать большой вклад работников системы финансового мониторинга в утверждении статуса нашей страны как надежного партнера на международной арене.

Также именно 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится 40 дней – до 6 января. В церковном уставе он носит название Четыредесятница, а в народе называется Филипп пост. Цель поста – подготовиться к празднованию Рождества Христова, являющегося одним из самых больших религиозных праздников. Во время Рождественского поста запрещается есть мясо, молочные продукты и яйца. А в понедельник, среду и пятницу даже разрешается лакомиться рыбой, вином и растительным маслом. Поэтому Рождественский пост не считается слишком суровым.

Продолжается период распродаж. В понедельник, который проходит после Черной пятницы, акции проводят интернет-магазины. Он носит название Киберпонедельник (Cyber ​​Monday). Учредили праздник 2005 года в США, когда заметили, что офисные работники, возвращаясь на работу после Черной пятницы, продолжают искать скидки уже в Интернете.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить