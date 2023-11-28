Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 28 ноября

Какой церковный праздник 28 ноября

28 ноября по религиозному календарю – день памяти преподобного Паисия Величковского. С именем этого святого связано возрождение монастырской жизни и старчества во второй половине ХVIII века. В миру его звали Петр Величковский.

Известно, что за свою жизнь Паисий Величковский перевел многие аскетические произведения святых отцов на старославянский и молдавский языки. Он тоже не забыл и о своей родной земле. Он всегда подписывался как «Родино Полтавский».

Что запрещено делать в этот день

28 ноября православные христиане перестают употреблять в пищу мясо, молочные продукты до 6 января. Категорически запрещалось в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.

28 ноября наши предки старались не жадничать, помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню. Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.

28 ноября нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.

Народные приметы и традиции 28 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если уже лежит снег, к весне он не растает;

на земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай;

на земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай; 28 ноября сильный ветер, значит, к Николаю (19 декабря) можно ожидать неспокойной погоды;

громко ржут лошади – это хороший знак;

громко ржут лошади – это хороший знак; если 28 ноября погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным;

если ударил мороз, значит исчезнет нечистая сила;

28 ноября искупался в бане – будешь счастлив весь год.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день ожидали дождя. Оно и не удивительно, ведь в 28 ноября, в конце осени, дни становятся все короче и солнце садится очень рано. В этот день пытались уделять особое внимание лошадям. Проводились разные обряды, чтобы эти животные были здоровы.

28 ноября женщины ставили икону Гурия в доме и ставили за ней кусочек ладана. Считалось, если муж плохо относится к своей жене, в этот день она должна помолиться перед иконой. Так как 28 ноября часто стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: «Гурий приехал на пестрой кобыле».

Памятные даты 28 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 ноября:

1414 – богемский реформатор Ян Гус был арестован;

1520 год – португальский мореплаватель Фернан Магеллан смог преодолеть один из самых опасных проливов на юге Америки (которая сегодня носит его имя) и войти в воды Тихого океана;

1561 год – был распущен Ливонский рыцарский орден;

1654 год – героическая оборона казацкой крепости Буша (Подолье);

1974 год – в Нью-Йорке, в концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» проводит свое последнее выступление со сцены экс-участник «Битлз» Джон Леннон;

1983 год – впервые в американском космическом полете принял участие представитель другой страны, им стал западногерманский физик Ульф Мербольд;

2000 год – Александр Мороз обнародует аудиозаписи разговоров президента Украины Леонида Кучмы об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе;

2006 год – в Украине Верховная Рада признает Голодомор актом геноцида украинского народа.

Именины 28 ноября празднуют:

Маркел,

Хома,

Гурий,

Никита,

Филипп,

Матвей,

Григорий,

Степан,

Сергей,

Николай,

Петр,

Дмитрий,

Михаил,

Иван,

Варвара.

Талисманом людей, рожденных 28 ноября, является бирюза. Древний небесно-голубой камень – символ вечной любви. В древности верили тот, кто носит украшения с бирюзой, будет увеличивать свои доходы. Но только. если помыслы его чисты. Интересный факт – на Тибете бирюзу считали живым существом.

28 ноября родились:

1757 год – английский гравер, художник, поэт, Уильям Блейк;

1881 год – австрийский писатель Стефан Цвейг;

1890 год – украинская переводчица и писательница Зинаида Тулуб;

1957 год – украинский режиссер, Сергей Проскурня;

1987 год – шотландская актриса, Карен Гиллан.

28 ноября в Украине и мире отмечают:

28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга. Поэтому, если вы задумались, какой сегодня профессиональный праздник, стоит поздравить всех, кто причастен к этой профессии. Дата была установлена ​​президентом Владимиром Зеленским в 2020 году. Целью праздника является показать большой вклад работников системы финансового мониторинга в утверждении статуса нашей страны как надежного партнера на международной арене.

Также именно 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится 40 дней – до 6 января. В церковном уставе он носит название Четыредесятница, а в народе называется Филипп пост. Цель поста – подготовиться к празднованию Рождества Христова, являющегося одним из самых больших религиозных праздников. Во время Рождественского поста запрещается есть мясо, молочные продукты и яйца. А в понедельник, среду и пятницу даже разрешается лакомиться рыбой, вином и растительным маслом. Поэтому Рождественский пост не считается слишком суровым.

Продолжается период распродаж. В понедельник, который проходит после Черной пятницы, акции проводят интернет-магазины. Он носит название Киберпонедельник (Cyber ​​Monday). Учредили праздник 2005 года в США, когда заметили, что офисные работники, возвращаясь на работу после Черной пятницы, продолжают искать скидки уже в Интернете.