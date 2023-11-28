Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. У верующих начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января 2023 года. Также Церковь чтит память преподобного Паисия Величковского. До Нового года остается 32 дня.
Какой церковный праздник 28 ноября
28 ноября по религиозному календарю – день памяти преподобного Паисия Величковского. С именем этого святого связано возрождение монастырской жизни и старчества во второй половине ХVIII века. В миру его звали Петр Величковский.
Известно, что за свою жизнь Паисий Величковский перевел многие аскетические произведения святых отцов на старославянский и молдавский языки. Он тоже не забыл и о своей родной земле. Он всегда подписывался как «Родино Полтавский».
Что запрещено делать в этот день
- 28 ноября православные христиане перестают употреблять в пищу мясо, молочные продукты до 6 января. Категорически запрещалось в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.
- 28 ноября наши предки старались не жадничать, помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню. Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.
- 28 ноября нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.
Народные приметы и традиции 28 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: если уже лежит снег, к весне он не растает;
на земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай;
- 28 ноября сильный ветер, значит, к Николаю (19 декабря) можно ожидать неспокойной погоды;
громко ржут лошади – это хороший знак;
- если 28 ноября погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным;
- если ударил мороз, значит исчезнет нечистая сила;
- 28 ноября искупался в бане – будешь счастлив весь год.
Наши предки приметили, что наши предки в этот день ожидали дождя. Оно и не удивительно, ведь в 28 ноября, в конце осени, дни становятся все короче и солнце садится очень рано. В этот день пытались уделять особое внимание лошадям. Проводились разные обряды, чтобы эти животные были здоровы.
28 ноября женщины ставили икону Гурия в доме и ставили за ней кусочек ладана. Считалось, если муж плохо относится к своей жене, в этот день она должна помолиться перед иконой. Так как 28 ноября часто стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: «Гурий приехал на пестрой кобыле».
Памятные даты 28 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 28 ноября:
- 1414 – богемский реформатор Ян Гус был арестован;
- 1520 год – португальский мореплаватель Фернан Магеллан смог преодолеть один из самых опасных проливов на юге Америки (которая сегодня носит его имя) и войти в воды Тихого океана;
- 1561 год – был распущен Ливонский рыцарский орден;
- 1654 год – героическая оборона казацкой крепости Буша (Подолье);
- 1974 год – в Нью-Йорке, в концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» проводит свое последнее выступление со сцены экс-участник «Битлз» Джон Леннон;
- 1983 год – впервые в американском космическом полете принял участие представитель другой страны, им стал западногерманский физик Ульф Мербольд;
- 2000 год – Александр Мороз обнародует аудиозаписи разговоров президента Украины Леонида Кучмы об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе;
- 2006 год – в Украине Верховная Рада признает Голодомор актом геноцида украинского народа.
Именины 28 ноября празднуют:
- Маркел,
- Хома,
- Гурий,
- Никита,
- Филипп,
- Матвей,
- Григорий,
- Степан,
- Сергей,
- Николай,
- Петр,
- Дмитрий,
- Михаил,
- Иван,
- Варвара.
Талисманом людей, рожденных 28 ноября, является бирюза. Древний небесно-голубой камень – символ вечной любви. В древности верили тот, кто носит украшения с бирюзой, будет увеличивать свои доходы. Но только. если помыслы его чисты. Интересный факт – на Тибете бирюзу считали живым существом.
28 ноября родились:
- 1757 год – английский гравер, художник, поэт, Уильям Блейк;
- 1881 год – австрийский писатель Стефан Цвейг;
- 1890 год – украинская переводчица и писательница Зинаида Тулуб;
- 1957 год – украинский режиссер, Сергей Проскурня;
- 1987 год – шотландская актриса, Карен Гиллан.
28 ноября в Украине и мире отмечают:
28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга. Поэтому, если вы задумались, какой сегодня профессиональный праздник, стоит поздравить всех, кто причастен к этой профессии. Дата была установлена президентом Владимиром Зеленским в 2020 году. Целью праздника является показать большой вклад работников системы финансового мониторинга в утверждении статуса нашей страны как надежного партнера на международной арене.
Также именно 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится 40 дней – до 6 января. В церковном уставе он носит название Четыредесятница, а в народе называется Филипп пост. Цель поста – подготовиться к празднованию Рождества Христова, являющегося одним из самых больших религиозных праздников. Во время Рождественского поста запрещается есть мясо, молочные продукты и яйца. А в понедельник, среду и пятницу даже разрешается лакомиться рыбой, вином и растительным маслом. Поэтому Рождественский пост не считается слишком суровым.
Продолжается период распродаж. В понедельник, который проходит после Черной пятницы, акции проводят интернет-магазины. Он носит название Киберпонедельник (Cyber Monday). Учредили праздник 2005 года в США, когда заметили, что офисные работники, возвращаясь на работу после Черной пятницы, продолжают искать скидки уже в Интернете.