В Украине хотят запретить рекламу лекарств: как это будет?

Чтобы остановить популярное у наших граждан самолечение, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабмину установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных препаратов.

Так, должны запретить рекламировать на телевидении, радио и в других СМИ: лекарственные средства, медицинские изделия, методы диагностики, методы лечения и реабилитации.

Также правительство должно обеспечить контроль за отпуском лекарств по рецепту. При этом медикам будет рекомендовано не назначать пациентам большое количество различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Ранее мы рассказывали о том, какие в Украине разрешены наценки на лекарства.