Над Одесской областью сбили ударный беспилотник: высока вероятность ракетной опасности

Ударный беспилотный летательный аппарат был сбит минувшей ночью силами противовоздушной обороны в Одесской области над морем. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Вчера, 21 мая 2023 года, во время воздушной тревоги в Одессе и Одесской области произошел взрыв. Воздушная тревога продолжалась с 21:58 до 22:59. Во время тревоги силы ПВО и сбили беспилотный летательный аппарат.

При этом «ОК» подчеркнули, что на боевом дежурстве в Черном море находятся два ракетоносителя, общий залп которых может составлять 12 «Калибров».

«Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации — очень высок», — отметили в Оперативном командовании «Юг».

Всего за минувшие сутки силами ПВО Украины было уничтожено 20 ударных БПЛА типа «Шахид-136-131», 4 крылатых ракеты и один российский самолет Су-35.

Напомним, что все восемь ракет, выпущенные по Одесской области в ночь с 17 на 18 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Также вечером 17 мая российские агрессоры провели ракетный обстрел Одессы и ее окрестностей. Город с пригородами трясся от взрывов, раздававшихся во всех концах города.