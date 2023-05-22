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Война, 453-й день: потери врага и ситуация на фронте

Война, 453-й день: потери врага и ситуация на фронте

Сегодня, 22 мая 2023 года, начались четыреста пятьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О потерях врага и действиях наших военных на направлениях фронта доложили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием. Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны русской федерации.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Действия наших военных на разных направлениях

  • Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка.
  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Николаевка Черниговской области; Прогресс, Студенок, Белокопытово, Волковка, Волфино, Запсилье и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное и Бударки на Харьковщине.
  • На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.
  • На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районе Невского. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Верхнекаменному и Спорному в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. За прошедшие сутки противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же, вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Во вражеские артобстрелы попали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении подразделения сил обороны продолжают отражение атак противника в районе Марьинки. Вблизи нее и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил. В то же время задействовал авиацию для ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки. Совершил артобстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. За прошедшие сутки нанес авиационные удары по Новоданиловке и Степному Запорожской области и Станиславу и Кизомысу на Херсонщине, а также обстрелял населенные пункты Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области и Херсон, Михайловка, Казацкое, Бургунка, Тягинка, Молодежное и Кизомис в Херсонской области.

Потери врага

На фоне значительных потерь живой силы, российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области. Ранее в указанный лагерь привезли из мест лишения свободы на территории России около 1000 человек пополнения. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также 5 ударных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 2 боеприпаса, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

инфографика

Фото: Генштаб ВСУ

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