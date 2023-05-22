Война, 453-й день: потери врага и ситуация на фронте

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием. Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны русской федерации.

Действия наших военных на разных направлениях

Потери врага

На фоне значительных потерь живой силы, российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области. Ранее в указанный лагерь привезли из мест лишения свободы на территории России около 1000 человек пополнения. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также 5 ударных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 2 боеприпаса, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ