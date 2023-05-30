В Татарбунарах в Одесской области загорелась школа (видео)

Ночью, 30 мая, загорелась школа в Одесской области. Пожар вспыхнул в Татарбунарском лицее №2 – горела крыша двухэтажного здания.

Общая площадь возгорания составляла около 500 м2. К тушению пожара привлекли 5 единиц техники и 20 спасателей, а также спасателей ряда местных команд, сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

В 00:06 пожар локализован и в 01:30 – ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Раньше мы писали, как от попадания молнии загорелся дом.

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