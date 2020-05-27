В Суворовском районе Одессы возле детской площадки задержали мужчину с пистолетом

Подозрительную личность, которая крутилась возле детской площадки на улице Давида Ойстраха, заметили местные жители и сообщили об этом в полицию. Прибывшие по вызову правоохранители, во время поверхностного осмотра обнаружили у мужчины пистолет. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

31-летний одессит объяснил, что нашел пистолет возле железнодорожных путей и оставил для самозащиты. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК Украины(незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности: за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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