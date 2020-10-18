В Суворовском районе Одессы 19 октября отключат газ – список адресов

В понедельник, 19 октября, в Одессе на день отключат от газоснабжения жителей Суворовского района.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по улице Академика Сахарова, 5, без газа с 09:00 до 17:30 останутся следующие адреса:
- село Крыжановка;
- ул. Бочарова, 44, 46, 54, 54а, 54б, 54в, 54г, 56;
- улица Академика Сахарова, 1б, 3б, 5, 5а, 5б, 5в, 9, 9а, 36.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как выбрать счетчик газа.