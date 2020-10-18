В Суворовском районе Одессы 19 октября отключат газ – список адресов

Недвижимость: как не стать жертвой мошенников Покупка квартиры или дома – настоящее событие, ведь каждый из нас мечтает о собственном уютном гнездышке, куда хочется возвращаться после трудного рабочего дня, собираться всей семьей за праздничным столом или просто смотреть любимый сериал, лежа на диване. ПОДРОБНЕЕ