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Как выбрать счетчик газа?

Как выбрать счетчик газа?

«Одессагаз», в соответствии с законодательством о коммерческом учете газа, в течение нескольких лет устанавливал счетчики газа за свой счет. Значительная их часть в многоквартирных домах — это общедомовые приборы учета. Если потребитель хочет рассчитываться за тот объем, который потребил только он, можно установить индивидуальный счетчик. Приобрести прибор учета в этом случае придется за свой счет. Как подобрать подходящее оборудование?

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Специалисты предприятия «Одес­са­газ-Поставка» разъяснили нам, что в Украине применяются бытовые счетчики газа типоразмеров 1,6; 2,5; 4,6; 10. Типоразмер означает номинальную пропускную способность счетчика в кубических метрах в час.

Подбор проводится на этапе проектирования в зависимости от расхода газа установленного (или проектируемого) газового оборудования. Информация об этом есть в паспорте каждого газового прибора и зависит от его мощности.

Газовые плиты, в зависимости от модели, имеют расход газа 1,2-1,5 куб.м/ч;

Газовые проточные водонагреватели (колонки) — 1,5-3 куб.м/ч.

Отопительные приборы в зависимости от тепловой мощности — 0,9-6 куб.м/час.

Упрощенно подбор типоразмера счетчика производится следующим образом:

  • если установлена только газовая плита — достаточно счетчика типоразмера 1,6;
  • если плита и колонка — необходим счетчик типоразмера 4,6;
  • если устанавливается отопительный прибор — может понадобиться счетчик с большим типоразмером.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Стоимость работ по установке квартирного газового счетчика состоит из цены самого прибора, расходных материалов, монтажных работ и рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.

Подбор правильного оборудования позволит оплачивать только за реально потребленные объемы природного газа и поможет экономить семейный бюджет. И лучше доверить это профессионалам.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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