В субботу стадион «Черноморец» отметит юбилей: программа праздника

В субботу, 20 ноября 2021, одесский стадион «Черноморец» отметит десятилетие открытия после реконструкции. По этому поводу там подготовили много интересных событий для гостей праздника.
В сообщении на сайте спортивного сооружения сказано, что:
- юным болельщикам будут интересны многочисленные футбольные аттракционы;
- взрослые смогут отдохнуть в зонах фудкортов, которые организует «Odessa Beer Fest»;
- для всех желающих проведут экскурсию по стадиону, чтобы гости могли познакомиться с его жизнью изнутри.
Каждый сможет попасть на бесплатную экскурсию, увидеть подтрибунные помещения и даже раздевалки футболистов.
Читайте также: Едва открывшись, стадион «Черноморец» ушел на зимние каникулы
На празднике будет и специальный музыкальный гость – группа «PREMIER PRODJECT». А в завершение вечера гостей будет ждать праздничный салют!!!
Читайте также: Стадион «Черноморец» уже открыт!
Внимание!
Ввиду карантинных ограничений посетить празднование можно будет исключительно при предъявлении «зеленого» COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до дня проведения мероприятия.
Еще новости Одессы о стадионе «Черноморец»:
- Туалеты на открытии «Черноморца» и «Олимпийский». Где лучше?
- Американская компания планирует инвестировать 10 млн долларов в одесский стадион «Черноморец»
- Стадион «Черноморец» официально перешел в собственность американской компании