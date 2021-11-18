В субботу стадион «Черноморец» отметит юбилей: программа праздника

В субботу, 20 ноября 2021, одесский стадион «Черноморец» отметит десятилетие открытия после реконструкции. По этому поводу там подготовили много интересных событий для гостей праздника.

В сообщении на сайте спортивного сооружения сказано, что:

юным болельщикам будут интересны многочисленные футбольные аттракционы;

взрослые смогут отдохнуть в зонах фудкортов, которые организует «Odessa Beer Fest»;

для всех желающих проведут экскурсию по стадиону, чтобы гости могли познакомиться с его жизнью изнутри.

Каждый сможет попасть на бесплатную экскурсию, увидеть подтрибунные помещения и даже раздевалки футболистов.

На празднике будет и специальный музыкальный гость – группа «PREMIER PRODJECT». А в завершение вечера гостей будет ждать праздничный салют!!!

Внимание!

Ввиду карантинных ограничений посетить празднование можно будет исключительно при предъявлении «зеленого» COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до дня проведения мероприятия.

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