В среду в части Одессы весь день не будет газа: адреса

В среду, 6 декабря 2023 года, в домах некоторых одесситов весь день не будет газа. Это связано с ремонтными работами на распределительных газопроводах.
Об этом сообщили в пресс-службе АТ «Одессагаз».
В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего и низкого давления по адресу ул. Зои Космодемьянской, 5 с 8:30 до 17:30 6 декабря будут временно отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
- Просп. Свободы 90-102;
- Просп. Свободы 107-117;
- Ул. Политкатаржан;
- Проулок. 411 Батареи;
- Дачный кооператив «Черноморка»
Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит извинения жителям города за временно доставленные неудобства.