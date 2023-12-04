В среду в части Одессы весь день не будет газа: адреса

Об этом сообщили в пресс-службе АТ «Одессагаз».

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего и низкого давления по адресу ул. Зои Космодемьянской, 5 с 8:30 до 17:30 6 декабря будут временно отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

Просп. Свободы 90-102;

Просп. Свободы 107-117;

Ул. Политкатаржан;

Проулок. 411 Батареи;

Дачный кооператив «Черноморка»

Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит извинения жителям города за временно доставленные неудобства.