Новости Одессы и Одесской области

В среду в части Одессы весь день не будет газа: адреса

В среду в части Одессы весь день не будет газа: адреса

В среду, 6 декабря 2023 года, в домах некоторых одесситов весь день не будет газа. Это связано с ремонтными работами на распределительных газопроводах.

Об этом сообщили в пресс-службе АТ «Одессагаз».

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего и низкого давления по адресу ул. Зои Космодемьянской, 5 с 8:30 до 17:30 6 декабря будут временно отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  • Просп. Свободы 90-102;
  • Просп. Свободы 107-117;
  • Ул. Политкатаржан;
  • Проулок. 411 Батареи;
  • Дачный кооператив «Черноморка»

Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит извинения жителям города за временно доставленные неудобства.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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