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У середу у частині Одеси весь день не буде газу: адреси

У середу у частині Одеси весь день не буде газу: адреси

У середу, 6 грудня 2023 року, у будинках деяких одеситів весь день не буде газу. Це пов’язано з ремонтними роботами на розподільчих газопроводах.

Про це повідомили у прес-службі АТ “Одесагаз”.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі  середнього та низького  тиску  за адресою:  вул. Зої Космодем’янської, 5 з 8:30 до 17:30 6 грудня будуть тимчасово відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  • Просп. Свободи 90-102;
  • Просп. Свободи 107-117;
  • Вул. Политкатаржан;
  • Пров. 411 Батареї;
  • Дачний кооператив «Чорноморка».

Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення мешканцям міста за тимчасово доставлені незручності.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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