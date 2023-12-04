У середу у частині Одеси весь день не буде газу: адреси

У середу, 6 грудня 2023 року, у будинках деяких одеситів весь день не буде газу. Це пов’язано з ремонтними роботами на розподільчих газопроводах.
Про це повідомили у прес-службі АТ “Одесагаз”.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього та низького тиску за адресою: вул. Зої Космодем’янської, 5 з 8:30 до 17:30 6 грудня будуть тимчасово відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- Просп. Свободи 90-102;
- Просп. Свободи 107-117;
- Вул. Политкатаржан;
- Пров. 411 Батареї;
- Дачний кооператив «Чорноморка».
Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення мешканцям міста за тимчасово доставлені незручності.