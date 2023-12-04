У середу у частині Одеси весь день не буде газу: адреси

Про це повідомили у прес-службі АТ “Одесагаз”.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього та низького тиску за адресою: вул. Зої Космодем’янської, 5 з 8:30 до 17:30 6 грудня будуть тимчасово відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

Просп. Свободи 90-102;

Просп. Свободи 107-117;

Вул. Политкатаржан;

Пров. 411 Батареї;

Дачний кооператив «Чорноморка».

Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення мешканцям міста за тимчасово доставлені незручності.