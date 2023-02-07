В школах Одессы продлили вынужденные каникулы, а в садиках – нет

С 8 февраля детские сады в Одессе будут работать по обычному графику. А каникулы в школах продлятся до конца недели.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Она сообщила, что со среды, 8 февраля 2023 года детские сады, работающие очно, возвращаются к обычному графику работы. Питание дети будут обеспечены.

“За эти два дня организовали приготовление и доставку из тех заведений, где свет есть, спасибо коллегам за оперативность и умение найти выход в сверхсложной ситуации”, — отметила она.

А вот школьники продолжат отдыхать. Елена Буйневич говорит, что школах вынужденные каникулы продлили до конца недели.

“По решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет. Учреждения информируют родителей о ситуации в конкретной школе”, — добавила она.

Напомним, что в понедельник и вторник 6 и 7 февраля одесские детские сады и школы не работали из-за того, что в Одессе практически нет света. Это делает невозможным как очную учебу, так и дистанционную.

Ситуация с поставками электроэнергии в город стала критической после крупных аварий на трансформаторных подстанциях и высоковольтных линиях, питающих Одессу.