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В одесских школах объявили вынужденные каникулы

В одесских школах объявили вынужденные каникулы

Ситуация с обеспечением Одессы электроэнергией настолько сложная, что в городе были вынуждены отменить любые занятия на два дня, 6 и 7 февраля 2023 года.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

“К сведению родителей! В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 06 и 07 февраля”, — написала она на своей страничке в facebook.

сообщение Елены Буйневич о вынужденных каникулах

В Одесском горсовете сообщили о вынужденных каникулах в школах из-за того, что Одессе осталась почти без света.

Информацию подтвердили в официальном телеграм-канале мэрии.

Елена Буйневич отметила, что во всех очных садиках будут работать дежурные группы.

Родителям, которые поведут туда своих детей, она советует накормите их завтраком дома, потому что нет уверенности, что будет возможность его приготовить в садиках.

Что касается завершения вынужденных каникул в среду, или их продолжения если ситуация не исправится, то Елена Буйневич написала, что об этом городские власти сообщат во вторник, 7 февраля:

“Во вторник будем разрешать по ситуации”.

Напомним, что в субботу, 4 февраля на питающей Одессу электроподстанции в селе Усатово произошла крупная авария и Одесса осталась без электроснабжения.

Сейчас проводятся восстановительные работы, но завершить их в Укрэнерго обещают только к 10 февраля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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