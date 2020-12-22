В селе на Одесчине нашли труп ребенка на пожарище

Сегодня днем, 22 декабря, в селе Кубей Белгородского района Одесской области произошел пожар в жилом доме. На пожаре погиб ребенок.

Как сообщает областное управление ГСЧС, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Горели матрас и пол. В результате погибла девочка 2017 года рождения.

Чтобы локализовать и полностью ликвидировать пожар спасателям понадобилось чуть более часа.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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Фото: пресс-служба ГСЧС в Одесской области