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В россии заявили о «притеснении русскоязычных в Приднестровье»: комментарий Одесской ОВА (видео)

В россии заявили о «притеснении русскоязычных в Приднестровье»: комментарий Одесской ОВА (видео)

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук прокомментировал информацию российских пропагандистов о начале второй фазы наступления в Украине и якобы «притеснении русскоязычных» на территории непризнвнного Приднестровья.
Соответствующее видеообращение к одесситам и жителям области он обнародовал у себя в Facebook и в Телеграм-канале.

Так, сегодня, 22 апреля 2022 года, российские нацисты впервые подтвердили начало второй фазы «спецоперации» в Украине. Как заявил замкомандующего центрального военного округа рф Рустам Миннекаев, российская армия планирует «установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым, а также выход к Приднестровью», где якобы «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

При этом спикер Одесской ОВА напоминает, что, наряду с военной агрессией, противник сейчас ведет и информационно-психологическаую войну против украинцев, в частности, жителей Одесчины. И заявление очередного «рта Шойгу» – наглядное этому подтверждение.

«Напоминаю, что Приднестровье – это временно оккупированная территория Молдовы. То есть выходит, что российские оккупанты притесняют местных жителей непризнанного Приднестровья, так как они русскоязычные. Вот теперь про «денацификацию»: к кому обращаться – россияне притесняют русскоязычных приднестровцев! Они точно дебилы. И как всегда врут. России верить нельзя»,

– говорит Братчук.

Поэтому, отмечает спикер ОВА, ничего нового рашисты не сказали – все эти намерения озвучивались и ранее. Он призывает «держать ум холодным» и трезво оценивать возможности врага.

 

Пропагандони орди, на арену! Ваш вихід!
22 квітня міноборони рф оприлюднило «оновлені цілі» «другої» фази нападу на Україну.

Про це повідомляє пропагандистське російське агентство «тасс».

ДРУЗІ, ТРИМАЙТЕ РОЗУМ ХОЛОДНИМ, А СЕРЦЕ ГАРЯЧИМ!

Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 22 апреля 2022 г.

 

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне Пасхи украинские военные ужесточили меры безопасности на границе с непризнанным Приднестровьем из-за возможных провокаций.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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