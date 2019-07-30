В России скопировали работу одесского скульптора «Любовь» без его ведома

В российском городе Салехард установили арт-объект: сидящие спинами друг к другу мужчина и женщина, дети внутри которых соприкасаются ладошками. Эта скульптурная композиция выглядит как плагиат работы одесского скульптора Александра Милова.

Как сообщает российское интернет-издание «Север-пресс», скульптуру в Салехарде установили в рамках проекта «Комфортная городская среда». «Возможно, новый арт-объект станет дополнительным «магнитом» для горожан и туристов», – говорится в сообщении российского портала.

Александр Милов рассказал в интервью «Одесской жизни», что у него права на этот объект зарегистрированы по всем международным правилам.

«Так что это возможность проверить, как работает система, но судиться я не хочу. Наоборот, мне по душе, что они захотели ее поставить. Просто не нравится исполнение. И то, что это без моего ведома. Надо все исправить», – прокомментировал ситуацию одесский скульптор.

По его словам, из мэрии Салехарда ему пришло стандартное письмо с обещанием дать ответ в течение 2 недель.

Напомним, эту композицию Александр Милов создал для фестиваля Burning Man в Неваде. Там она покорила гостей праздника настолько, что многие даже сделали себе тату с изображением LOVE. После фестиваля скульптуру перевезли в Венгрию, а для Одессы художник создал копию.

Фото: Север-пресс, Думская