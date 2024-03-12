Война, день 748-й: регионы россии массово атаковали беспилотники, горят нефтебазы

Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области

Российские оккупанты ночью, 12 марта, сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области.

Спасатели рассказали, что в результате удара произошли разрушения в пятиэтажном жилом доме и возникло несколько очагов возгорания. Огонь потушили в 04:15.

Жертв и пострадавших, к счастью, не обнаружили.

О ситуации на фронте на утро 12 марта 2024

За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. В общем враг нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью, 12 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину «шахедами» . Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 из 22 дронов были уничтожены.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 «Зоопарк».

Массированая атака дронов в росии и бои на границе

По меньшей мере семь российских регионов в ночь на 12 марта подверглись атакам. В Орловской и Нижегородской областях горят объекты топливно-энергетического комплекса, в Белгородской области обесточены семь сел. БПЛА также сбиты в Воронежской, Курской, Московской и Тульской областях.

Российское минобороны заявило о «сбитии 25 украинских БАЛА».

В Нижегородской области БПЛА ударил по Кстовской промзоне, там загорелась установка по переработке нефти.

В Орле в результате падения беспилотника на нефтехранилище, произошел пожар. Его площадь достигла 100 квадратных метров.

Беспилотники также «ловили» под Москвой. Мэр Собянин заявил, что этой ночью в Раменском городском округе, что на юго-востоке от столицы, силы «Пе-Ве-О» якобы «сбили» беспилотник, который «летел на Москву». По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

В сети сообщают, что утром 12 марта бойцы Российского добровольческого корпуса, легиона Свобода России и Сибирского батальона начали совместную операцию на территории рф. Сообщается, что бойцы взяли под контроль пограничный поселок Лозовая Рудка в Белгородской области. Также сообщают о стрелковых боях в Теткино (Курская область).

Потери врага на утро 12 марта 2024

За минувшие сутки российская армия потеряла: