У Росії голову одесита Жванецького обмотали ганчіркою: вимагають знести пам’ятник «одеській жабі»

Жванецький палить рашистів і отруює їм життя

Наразі пам’ятник Михайлу Жванецькому в Ростові-на-Дону стоїть із головою, обмотаною ганчіркою. Такий дрібний вандалізм, на думку місцевої міської влади, має зупинити ветеранів «Вагнера» і місцевих російських націоналістів від вандалізму більшого — знесення пам’ятника власноруч за допомогою кувалд.

Про це повідомляє телеграм-канал російського опозиційного журналіста Олександра Невзорова.

Пам’ятник одеситу, до речі, зовсім свіжий, встановлений ростовською мерією в лютому 2024 року. Такий крок не схвалили місцеві фашисти.

Російські фашисти вимагають знести «одеську жабу»

У своїх телеграм-каналах вони називають Жванецького «одеською жабою» і пишуть:

«Срочно уберите позорище на площади Ростова — памятник русофобу и гадёнышу Жванецкому, который с 2014 г. яростно и искренне проклинал СВО, русский народ и Путина. Совсем что ль обезумели? Может вы скоро будете всем фашистам ставить памятники?»

Невзоров пише, що Жванецький досі завдає ваті сильного болю. А вата нічого не забула і не пробачила. Їй є на що злитися. «Отрута» Жванецького була сильною. Звичайно, не він один прикінчив совкового монстра. Було багато різних «отрут». Їхня витончена комбінація і викликала агонію 1991-1993 рр. (розпад СРСР — ред.).

— Причини ватного біснування зрозумілі. Річ у тім, що і в крові самих скрепоносців досі циркулює «отрута» Жванецького. Вона трохи втратила силу, але нікуди не поділася. «Отрута» змушує торжествуючу нечисть підозрювати те, що вона не страшна, а смішна. Хороша сатира завжди вміла отруїти пафос людожерів. І нагадати їм про близьку агонію. Спасибі, шановний Михайле Михайловичу, — зазначив журналіст.

До Жванецького ставляться по-різному

До речі, в Україні багато хто дорікає Михайлу Жванецькому в прямо протилежному, що він «прогнувся» під російську владу: не засудив публічно окупацію Криму 2014 року, залишився жити в Москві, а потім прийняв орден із рук російського диктатора Путіна.

В Одесі вшановують пам’ять знаменитого сатирика: його ім’ям названо бульвар, працює музей, у дворі Літературного музею встановлено пам’ятник, Жванецький є почесним громадянином міста. У пізній радянський і ранній пострадянський час Жванецький прославився своїм їдким і актуальним гумором: викривав і висміював недоліки тогочасного суспільства, сформованого антигуманним радянським режимом, політика якого була спрямована проти власних громадян.

Михайло Жванецький помер 2020 року в Москві у віці 86 років. Похований там же, на Новодівичому кладовищі.