День украинских энергетиков: что рассказывают герои тыла?

Рашисты, не добившись побед на фронтах, пообещали устроить украинцам темную и холодную зиму. На энергетическую инфраструктуру страны обрушились массированные ракетные удары агрессора. Настоящими героями тыла стали украинские энергетики. Без выходных и отпусков, нередко – под угрозой обстрелов они работают, чтобы вернуть нам свет и тепло. История каждого из них – пример профессионализма и мужества. А сегодня, 22 декабря, они отмечают свой профессиональный праздник.

Энергетики – против блэкаута

Массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины 23 ноября привел к обесточиванию всех атомных, большинства тепло- и гидроэлектростанций. Страна пережила первый блэкаут. Перебои с электричеством, водоснабжением, отоплением, мобильной связью были практически во всех регионах.

Украинские энергетики сделали все, чтобы свет и тепло постепенно возвращались в дома украинцев. Но рашисты не унимались. С конца ноября по энергообъектам нашей страны было совершено восемь массированных атак, выпущено более 1000 ракет и снарядов. На своем рабочем месте, восстанавливая энергосистему погибли и получили ранения десятки украинских энергетиков. Двое из них были ранены во время очередного ракетного обстрела энергообъектов в Одесской области.

С 10 декабря Одесщина всерьез и надолго погрузилась в темноту. К счастью, благодаря самоотверженному труду наших специалистов, перебоев с водой и теплом в квартирах удалось избежать. К тому же, еще в начале марта одесские энергетики привезли из Румынии электрогенераторы. Сейчас в случае повреждения сетей их используют для подачи электричества важным социальным объектам Одесского региона. А для того, чтобы восстановить разрушенное врагом и получить возможность возобновить электроснабжение жителям города и области по стабилизационным графикам, сегодня продолжают работать 206 бригад ДТЭК «Одесские электросети».

Среди огненных рек

– Я услышал свист, и увидел, как прямо к тяговой подстанции подлетает цилиндрический объект серебристого цвета. Ракету я наблюдал одну-две секунды, после чего раздался мощный взрыв, – вспоминает электромеханик Александр.

Нагревались и взрывались изоляторы и трансформаторы. Огненными реками разливалось трансформаторное масло, приближаясь к оборудованию подстанции. Чтобы предотвратить взрыв энергообъекта, надо было погасить пожар. А для этого – отключить трансформатор от тока.

– Алгоритм действий был четкий: выполнить оперативные переключения, включить заземляющие ножи на разъединителях, помнить о правилах безопасности, держать связь с диспетчером, – рассказывает электромеханик.

Александр действовал сосредоточено и уверено – шаг за шагом, рискуя оказаться, практически, посреди пламени.

Оборудование отключить удалось. Затем пламя локализовали пожарные. Полное уничтожение подстанции предотвратили четкие действия энергетика.

На помощь к соседям

На Одесщине электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Богдан проработал два года. Восстанавливать электроснабжение ему приходилось неоднократно. В мирное время – нарушенное в основном разгулявшимися природными стихиями.

Сейчас, с апреля Богдан работает на вахте в Киевской области. Руководит ремонтной бригадой из Измаила. Одесские энергетики восстанавливают разрушенные рашистскими агрессорами электросети Киева.

– Только приехали – сразу же начали работать. Здесь очень большие разрушения – много беды натворила война, – рассказывает Богдан. – Разрушены и сожжены дома, иссечены осколками и пулями заборы, разбиты окна. Для восстановления нормальной жизни необходимо электричество. Люди ждут света. Поэтому, как можно быстрее возвращаем его в их дома.

Мастер Александр уже знает: если ночью были слышны взрывы – это значит, что утром нужно будет ехать в Херсонскую область восстанавливать поврежденные рашистами электросети.

– Очень жаль местных, – делится Александр. – Они вынуждены, спасаясь, сидеть в подвалах. Если из-за вражеских ударов повреждается электросеть, то, соответственно, исчезает свет. А люди запаслись едой, по максимуму наполнили холодильники. Поэтому свет им очень нужен – не меньше, чем воздух и мирная жизнь.

Чтобы поезда прибывали по графику

Мастер ремонтной бригады Евгений помогал ремонтировать поврежденные вражескими обстрелами электросети коллегам-железнодорожникам.

Вместе с ним восстанавливали работу железной дороги еще 20 одесских энергетиков. Для того чтобы как можно быстрее поезда смогли вновь ходить по прежнему графику, без опозданий, они делали все возможное.

Работа эта – тяжелая и ответственная. Требует максимум усилий и концентрации внимания. А если выдавалась свободная минута – Евгений, в первую очередь, связывался с семьей. Дома его ждали жена и маленький сын.

– Минуты считал до того момента, когда снова смогу их увидеть, – признается мастер. – Очень по ним скучал. Моему сыночку девять месяцев. И я стараюсь не пропускать ни одного момента в его воспитании. После возвращения пришлось наверстывать время, которое не был вместе с семьей.

– Мы понимали: если не устранить ужасные последствия повреждения сети после обстрелов, то движение во многих направлениях железной дороги остановится, – рассказывает электромеханик Сергей. – А каждый час промедления – это судьбы и жизни людей, которые ожидают эвакуации, ждут грузы, необходимые фронту. Поэтому аварийные работы проводили, несмотря на риск вполне возможных повторных обстрелов. Работать приходилось в темное время суток с соблюдением условий светомаскировки.

«В окопах – еще труднее»

После одного из ракетных ударов инженер-энергетик Андрей выехал на объект в пять утра, а вернулся домой через три дня. За это время спал всего по несколько часов.

Все энергетики, не скрывает Андрей, сегодня прекрасно понимают, насколько опасна их профессия. Но с объектов во время тревог никто не уходит. Все продолжают работать. Хотя, честно говоря, признается Андрей, на работу выезжать страшно.

– Там, где я работаю, было несколько ударов, – вспоминает энергетик. – И в любой момент могут быть новые. Люди понимают все риски, но в окопах находиться еще труднее. Поэтому работаем. Хотя, бывает, – все промокшие. За шиворот заливает ледяной дождь. На замерзшем металле – скользко. Но ты лезешь и делаешь.

Андрей с коллегами неделю восстанавливали один объект, а потом все, над чем они работали, уничтожил очередной обстрел. И так было несколько раз.

Прилетело на другой объект – поехали туда. Оценили повреждения, спланировали ремонт, начали демонтаж. Даже материалы новые привезли. А потом был новый ракетный удар – и все материалы сгорели на месте.

Понятно, сейчас работы у энергетиков стало намного больше. А то, что раньше ремонтировали за три месяца по утвержденным планам, сейчас делают за две недели. И, если до войны, по словам Андрея, проекты утверждали месяцами, то на военном положении проблему надо решать немедленно, по звонку.

О стабилизационных отключениях и прицельных атаках

Андрей не скрывает, что восстановить энергосистему страны быстро не удастся. И о стабилизационных отключениях света украинцы забудут еще не скоро.

– Восстановление быстро не происходит. Просто переподключаем на те линии, которые еще целы, – рассказывает энергетик. – Работаем в таком режиме, чтобы быстрее и проще сделать. Чтобы работало, хоть как-то. А по-настоящему ремонтировать все еще придется очень долго.

Проанализировав повреждения, которые он видел на энергообъектах, Андрей пришел к выводу, что рашисты четко знают, куда бить.

– Все удары были по тем объектам, которые быстро не восстановишь, – отмечает энергетик. – Они прицеливаются и добивают, уничтожают объект за несколько раз. И целятся в основном по самому дорогому оборудованию – чтобы наибольший вред причинить. Такое впечатление, что за ремонтами следят онлайн. А потом прилетает именно в то же самое место.

Энергетики, говорит Андрей, сейчас работают на износ. Восстанавливают энергосистему страны и днем, и ночью. Героями они себя не считают. Просто делают свою работу.

Вероника Полищук