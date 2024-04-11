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Удар по энергетике: россияне уничтожили ТЭС под Киевом и повредили объект в Одесской области

Удар по энергетике: россияне уничтожили ТЭС под Киевом и повредили объект в Одесской области

В результате российской массированной атаки в ночь на 11 апреля повреждены объекты энергосистемы в пяти областях, в том числе на Одесщине. Полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области.

В результате массированной комбинированной атаки российскими ракетами и дронами 11 апреля были повреждены подстанции «Укрэнерго» и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Об этом сообщает «Укрэнерго».

На Харьковщине введены графики аварийных отключений. В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись.

Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 «Укрэнерго» призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами.

Как сообщил председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии «Интерфакс-Украина», в результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. После прямого попадания произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня.

По его словам, все работники, которые были на смене при обстреле, живы.

Расположенная в городе Украинка Трипольская тепловая электрическая станция была самой мощной электростанцией в Киевской области. Она также являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Черкасскую и Житомирскую области.

Андрей Гота рассказал, что компания «Центрэнерго» потеряла 100 процентов генерации.
Всего ее состав входило три ТЭС: Трипольская ТЭС, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области и обособленное подразделение «Ремэнерго», расположенное в Черкассах.

Змиевская была разрушена во время массированной атаки 22 марта, а Углегорская оккупирована летом 2022 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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