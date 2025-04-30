Российские агрессоры продолжают террор одесситов. В ночь с 30 апреля на 1 мая около они устроили массированный обстрел, запустив по городу около 20 беспилотников.
Тревогу объявили 30 апреля в 23:12. Ближе к полуночи дроны типа “Шахед” собрались в море в несколько больших групп и устремились на город. Наиболее сильно взрывы и стрельбу слышно жителям Хаджибейского района и центра города.
В результате обстрела в городе есть пожары. Более подробной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Информационные каналы мэрий и областной администрации призывают одесситов оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
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Местные паблики написали, что пострадали высотное здание и здание школы. Есть несколько раненых. По состоянию на 0:25 атака продолжается. В город заходят все новые и новые «Шахеды».
Официально
В Одесской областной военной администрации сообщили, что враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется.
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Да уж поздравили так поздравили с Первомаем. Хорошо слышно.