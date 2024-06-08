В Рени женщина родила на улице и «упаковала» младенца в пакет: подробности

О не совсем обычном инциденте рассказали в областном управлении полиции.

Так, на днях в полицию Рени поступило сообщение от местной жительницы о том, что она заметила на улице женщину с сумками, в одной из которых находился крошечный плачущий ребенок.

Полицейские безотлагательно выехали по указанному заявительнице адресу и обнаружили женщину с новорожденной дочерью, которых сразу же доставили в медицинское учреждение. Ребенка осмотрели врачи, с ним все было хорошо.

Во время проведения проверки полицейские выяснили, что у 32-летней женщины, находившейся на девятом месяце беременности, по дороге к знакомой начались схватки. Поняв, что рожает, она отошла от дороги и родила дочь прямо на улице. Ребенка она положила в пакет, взяла имевшиеся у него другие сумки и пошла к своей матери.

Роженица сознательно не стала на учет при беременности и всячески избегала встреч с врачами, потому что боялась, что у нее отберут ребенка.

Кроме новорожденной девочки, у женщины есть еще шестеро несовершеннолетних детей и в отношении всех лишена родительских прав из-за невыполнения обязанностей по их воспитанию. Пять детей опекает бабушка, а еще один находится на попечении службы по делам детей в Киеве, где был в свое время рожден и брошен в больнице.

В итоге новорожденного ребенка у нерадивой матери все же забрали. Сейчас малышка находятся в больнице под наблюдением врачей.

Фото иллюстративное