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В Одессе отыскали мать младенца, брошенного умирать у Двух Столбов (видео)

Одесские полицейские разыскали женщину, которая родила и бросила младенца в заброшенном здании на Двух Столбах.

Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, 25 января в заброшенном здании весового комплекса в поселке Хлебодарское был обнаружен новорожденный мальчик без признаков жизни. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) и начато досудебное расследование.

Полицейские направили тело младенца на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти и принялись за поиски роженицы.

Вскоре оперативники установили, что ребенка родила и бросила 34-летняя уроженка Кировоградской области без постоянного места жительства. Через два дня ее разыскали в Одессе на улице Сегедской.

Женщина призналась, что 10 января родила сына в заброшенной постройке, где временно проживала со своим сожителем, но поскольку малыш якобы не проявлял признаков жизни, то оставила его, не подумав о последствиях. На учет в связи с беременностью она не становилась. У нерадивой матери есть еще трое детей, которые из-за отсутствия жилья с ней не проживают.

Сейчас полицейские проводят с гражданкой процессуальные мероприятия. Продолжается следствие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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