У Рені жінка народила на вулиці та «упакувала» немовля в пакет: подробиці

У Рені жінка народила на вулиці та «упакувала» немовля в пакет: подробиці

У місті Рені Одеської області поліцейські склали стосовно місцевої мешканки протокол про адміністративне правопорушення за невиконання батьківських обов’язків. Жінка народила доньку прямо на вулиці, а потім поклала її в пакет і понесла до своєї матері, яка опікується ще п’ятьма її неповнолітніми дітьми.

Про не зовсім звичайний інцидент розповіли в обласному управлінні поліції.

Так, днями до поліції Рені надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона помітила на вулиці жінку з сумками, в одній з яких знаходилася крихітна дитина, яка плакала.

Поліцейські невідкладно виїхали за вказаною заявницею адресою та виявили жінку з новонародженою дочкою, яких одразу ж доставили до медичного закладу. Дитину оглянули лікарі, з нею все було гаразд.

Під час проведення перевірки поліцейські з’ясували, що у 32-річної жінки, яка перебувала на дев’ятому місяці вагітності, дорогою до знайомої почалися перейми. Зрозумівши, що народжує, вона відійшла від дороги і народила доньку просто на вулиці. Дитину вона поклала в пакет, взяла інші сумки,  що були у неї, і пішла до своєї матері.

Породілля свідомо не стала на облік при вагітності і всіляко уникала зустрічей із лікарями, бо боялася, що у неї відберуть дитину.

Крім новонародженої дівчинки, у жінки є ще шестеро неповнолітніх дітей і  відносно всіх вона позбавлена батьківських прав через невиконання обов’язків щодо їх виховання. П’ятьма дітками опікується бабуся, ще одна дитина знаходиться під опікою служби у справах дітей у Києві, де була свого часу народжена і покинута в лікарні.

Дитину у матері було відібрано. Наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів та опікою служби у справах дітей.

Фото ілюстративне

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk