У Рені жінка народила на вулиці та «упакувала» немовля в пакет: подробиці

Про не зовсім звичайний інцидент розповіли в обласному управлінні поліції.

Так, днями до поліції Рені надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона помітила на вулиці жінку з сумками, в одній з яких знаходилася крихітна дитина, яка плакала.

Поліцейські невідкладно виїхали за вказаною заявницею адресою та виявили жінку з новонародженою дочкою, яких одразу ж доставили до медичного закладу. Дитину оглянули лікарі, з нею все було гаразд.

Під час проведення перевірки поліцейські з’ясували, що у 32-річної жінки, яка перебувала на дев’ятому місяці вагітності, дорогою до знайомої почалися перейми. Зрозумівши, що народжує, вона відійшла від дороги і народила доньку просто на вулиці. Дитину вона поклала в пакет, взяла інші сумки, що були у неї, і пішла до своєї матері.

Породілля свідомо не стала на облік при вагітності і всіляко уникала зустрічей із лікарями, бо боялася, що у неї відберуть дитину.

Крім новонародженої дівчинки, у жінки є ще шестеро неповнолітніх дітей і відносно всіх вона позбавлена батьківських прав через невиконання обов’язків щодо їх виховання. П’ятьма дітками опікується бабуся, ще одна дитина знаходиться під опікою служби у справах дітей у Києві, де була свого часу народжена і покинута в лікарні.

Дитину у матері було відібрано. Наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів та опікою служби у справах дітей.

Фото ілюстративне