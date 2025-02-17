В Одесской области запускают проект «Английский для профтехов», который призван изменить подходы к изучению английского языка в профессионально-техническом образовании.

Проект охватит 5 регионов Украины — Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую и Сумскую области — и будет внедряться в четырех ключевых отраслях бизнеса:

строительство,

логистика,

гостинично-ресторанный бизнес,

сельское хозяйство.

«Сегодня работодатели требуют от работников не только профессиональных навыков, но и умение работать с международной документацией, общаться на английском. Но проблема в том, что 82% преподавателей профтехобразования заявляют о нехватке качественных учебных материалов, а 80% отмечают отсутствие учебников по профессиональному английскому. Этот проект должен изменить ситуацию», — отметила Ирина Шумик, генеральный директор директората профессионального образования МОН.

Программа предусматривает комплексный подход к обучению, а именно создание мобильного приложения для изучения профессионального английского, интерактивные курсы, воркшопы, разговорные клубы для практического усвоения языка, адаптированные учебные материалы для преподавателей по технической терминологии.

В рамках пилотного запуска проекта планируется подготовка 60 преподавателей и обучение 1200 учеников в 30 профтехучилищах.

Проект реализуется общественной организацией «GoGlobal» при содействии Министерства образования и науки Украины (МОН) в рамках Многолетней программы устойчивости Украины (MYRP).

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