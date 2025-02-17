В Одеській області запускають проєкт «Англійська для профтехів», який покликаний змінити підходи до вивчення англійської мови в професійно-технічній освіті.

Проєкт охопить 5 регіонів України – Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Полтавську та Сумську області – і впроваджуватиметься в чотирьох ключових галузях бізнесу:

будівництво,

логістика,

готельно-ресторанний бізнес,

сільське господарство.

«Сьогодні роботодавці вимагають від працівників не лише фахових навичок, а й уміння працювати з міжнародною документацією, спілкуватися англійською. Але проблема в тому, що 82% викладачів профтехосвіти заявляють про брак якісних навчальних матеріалів, а 80% наголошують на відсутності підручників з професійної англійської. Цей проєкт має змінити ситуацію», – зазначила Ірина Шумик, генеральна директорка директорату професійної освіти МОН.

Програма передбачає комплексний підхід до навчання, а саме створення мобільного застосунку для вивчення професійної англійської, інтерактивні курси, воркшопи, розмовні клуби для практичного засвоєння мови, адаптовані навчальні матеріали для викладачів з технічної термінології.

У рамках пілотного запуску проєкту заплановано підготовку 60 викладачів і навчання 1200 учнів у 30 профтехучилищах.

Проєкт реалізується громадською організацією «GoGlobal» за сприяння Міністерства освіти і науки України (МОН) у рамках Багаторічної програми з освіти і науки.

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