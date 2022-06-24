В прокуратуре сообщили, сколько одесситов убили российские ракеты

За четыре месяца россия 42 раза обстреляла Одесскую область, выпустив при этом более 70 ракет.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Правоохранители задокументировали 42 случая обстрелов российскими военными территории региона, из них 33 – ракетным оружием.

В результате ракетных ударов в Одесской области погибли 10 гражданских, среди которых двое детей. Ранения получили 29 человек. Число погибших военнослужащих не разглашается.

Также агрессоры повредили имущество около 300 жителей области.

Полностью уничтожены 12 домов и квартир, сильно повреждены 22, еще 200 пострадали от ударной волны.

Пострадали и коммерческие объекты: 10 баз отдыха, склады, ТРЦ «Ривьера», аэропорт, Одесский припортовый завод, нефтехранилица, НПЗ, элеваторы, мосты, трансформаторная подстанция, монастырь.

По словам прокурора, все факты тщательно документируется, идут следственные действия.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в результате попадания российской ракеты в ЖК «Тирас» в Одессе вместе с мамой и бабушкой погибла трехмесячная девочка.

При обстреле 2 мая одна из рашистских ракет попала в жилой дом, в результате чего погиб 15-летний мальчик, несовершеннолетняя девушка попала в больницу.

Утром 16 мая ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Четверо мирных жителей получили множественные травмы. Шестилетнюю девочку госпитализировали с тяжелыми ранениями.