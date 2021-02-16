В Преображенском парке может появиться Музей истории Одессы

В Преображенском парке Одессы планируют открыть Музей истории, посвященный основателям города.
Об этом рассказала сегодня, 16 февраля, директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.
Предположительно, музей появится рядом с мемориальной стеной. Точные даты реализации проекта в департаменте не называют.
Напомним, ко дню 226-го Дня рождения Одессы в Преображенском парке открыли мемориальную стену в честь тех, кто был захоронен на Первом христианском кладбище.
Фото Марии Котовой