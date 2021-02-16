В Преображенском парке может появиться Музей истории Одессы

Одесский Старосенной сквер: львы Мормоне, арт-трамвай и «горячая точка» (фото) С написанием одесской Старосенной площади – без проблем. А вот со Старосенным сквером проблемы есть. Одни источники утверждают, что сквер СтаросеннОй, другие придерживаются написания СтаросеннЫй… Да, сейчас даже трудно представить, что здесь, как и на одноименной площади, торговали скотом, продуктами и сеном. ПОДРОБНЕЕ

В День святого Валентина ничего не надо, кроме шоколада Полагаем, сегодня почти каждый знает, что такое серотонин. Это алкалоид, о котором знать каждому не обязательно, а вот жить, ощущая результат его воздействия, желательно, ибо он ещё называется «гормоном счастья». А счастье – это спутник любви. Вот вам и повод вспомнить об этом ко Дню влюблённых, то есть ко Дню святого Валентина. (Републикация статьи от 16 февраля 2012 года, с обновлениями). ПОДРОБНЕЕ