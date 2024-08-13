В Праге трагически погиб хирург из Одессы

Как сообщила полиция Чехии, трагедия произошла 8 августа. Во время сильного ливня отвалился кусок карниза и пробил стеклянную крышу остановки, на которой находился мужчина. Он умер от черепно-мозговых травм.

Читайте также: «Хочу оставить как можно больше боли»: в Праге мужчина расстрелял целый факультет университета (видео)

Погибшим оказался 46-летний хирург Виталий Славнов — основатель уникальной медицинской клиники в Одессе. Об этом сообщил в Facebook его друг Александр Слемзин. Он рассказал, что у погибшего остались трое детей и жена.

“Один из самых трудных дней в моей жизни. Сегодня какой-то дурацкой смертью погиб мой недавно найденный друг Славнов Виталий. На трамвайной остановке Лазарска упала какая-то гипсовая часть с крыши…

Светлейшей души человек и настоящий мужчина. Я не знаю, что говорить, как понять этот высший замысел?… Парню 45 лет, он мог спасти еще столько жизней», — написал Александр Слемзин.

После трагедии из дома демонтировали около 100 килограммов нестабильного материала, который тоже мог обрушиться, пишет Radio Prague International. Местная полиция начала расследование по факту смерти по халатности.

После случившегося пожарные проверили надежность фасада, чтобы не допустить падения других его частей. В результате с карниза демонтировали около 100 килограммов нестабильного материала.