У Празі трагічно загинув хірург з Одеси

Як повідомила поліція Чехії, трагедія сталася 8 серпня. Під час сильної зливи відвалився шматок карниза і пробив скляний дах зупинки, на якій перебував чоловік. Він помер від черепно-мозкових травм.

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Загиблим виявився 46-річний хірург Віталій Славнов – засновник унікальної медичної клініки в Одесі. Про це повідомив у Facebook його друг Олександр Слемзін. Він розповів, що у загиблого залишилися троє дітей і дружина.

“Один із найважчих днів у моєму житті. Сьогодні якоюсь безглуздою смертю загинув мій нещодавно знайдений друг Славнов Віталій. На трамвайній зупинці Лазарська впала якась гіпсова частина з даху…

Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік. Я не знаю, що говорити, як зрозуміти цей вищий задум?… Хлопцеві 45 років, він міг врятувати ще стільки життів”, – написав Олександр Слемзін.

Після трагедії з будинку демонтували близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися, пише Radio Prague International. Місцева поліція почала розслідування за фактом смерті через недбалість. Після того, що сталося, пожежники перевірили надійність фасаду, щоб не допустити падіння інших його частин. У результаті з карниза демонтували близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу.