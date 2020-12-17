В порт «Южный» под Одессой прибыли 72-метровые лопасти для ветряков (фото)

Сегодня утром, 17 декабря, в морском торговом порту «Южном» разгрузили первое судно с наиболее габаритными элементами ветряных электростанций – лопастями. Ветряки планируется установить между населенными пунктами Сычавкой и Любополем Одесской области.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, первое судно с лопастями – FWN Rapide – было пришвартовано вечером 15 декабря около 7-го причала. Всего в порту разгрузили три комплекта лопастей. Вес одной лопасти – 23 тонны, длина – 72,4 метра.

С сентября 2020 года госстивидор начал сотрудничество с транспортной компанией ООО «Холлеман Украина», которая поставляет составляющие части для строительства ветроэлектростанций.

Первое судно с комплектующими для ветряных электростанций прибыло в порт «Южный» 30 октября. Также порт принял четыре судна с элементами для ветрогенераторов – колоннами, гондолами, хабами и приводами.

В пресс-службе отмечают, что этот груз является специфическим и нестандартным для предприятия. В этой связи были расширены дороги, подготовлены склады, разработана технология обработки габаритных грузов.

Госпредприятие «Морской торговый порт «Южный» расположено на северо-западном побережье Черного моря, в акватории незамерзающего Малого Аджалыкского лимана и является самым глубоким портом Украины. Предприятие круглогодично выполняет широкий спектр погрузочно-разгрузочных, складских и вспомогательных работ, осуществляет переработку навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов. В порту имеется пять глубоководных причалов. Годовая мощность работы предприятия в 2019 году составила 15,15 млн тонн.

Фото: пресс-служба ГП МТП «Южный»