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В порту «Южном» под Одессой выгружают запчасти для гигантских ветряков (фото) (видео)

В порту «Южном» под Одессой выгружают запчасти для гигантских ветряков (фото) (видео)

Морской торговый порт «Южный» начал выгрузку ветрогенераторов для ветряных электростанций. Их планируется установить в районе села Сычавка Одесской области.

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Как сообщает пресс-служба госпредприятия, первое судно с ветрогенераторами пришло в порт 30 октября. 24 колонны выгрузили с судна BBC BANGKOK. Каждый элемент весит от 60 до 80 тонн, их длина от 12 до 32 метров.

Как рассказали в порту, это совершенно новый груз для предприятия, так как не каждый украинский порт имеет соответствующие мощности для принятия такого оборудования.

В начале ноября ожидается следующее судно, на этот раз с приводами для ветряных электростанций. А всего до конца этого года госстивидор планирует разгрузить 10 судов с 17 комплектами запчастей для ветряных электрогенераторов. Все детали будут выгружаться на складские площади порта, а затем вывозиться на объекты строительства на специальных трейлерах. Наиболее габаритным грузом будут лопасти ветряков – длина каждой из них достигает 72 метров. Элементы ветрогенераторов везут из Нидерландов, Испании, Турции, Китая.

17 ветряных электростанций будут собраны на полигоне у Сычавки, где для них уже установлены фундаменты. Такой альтернативный источник электроэнергии позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и обеспечит бесперебойное электроснабжение в регионе.

порт Южный, ветрогенераторы

выгрузка в порту Южном

ГП «Морской торговый порт «Южный» расположен на северо-западном побережье Черного моря, в акватории незамерзающего Малого Аджалыкского лимана и является самым глубоким портом Украины. Предприятие круглогодично выполняет широкий спектр погрузочно-разгрузочных, складских и вспомогательных работ, осуществляет переработку навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов. В порту имеется пять глубоководных причалов.

Годовая мощность работы предприятия в 2019 году составила 15,15 млн тонн.

Фото: пресс-служба ГП МТП «Южный»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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