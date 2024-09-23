В понедельник, 23 сентября, часть Одессы осталась без света: перечень адресов

Сегодня, 23 сентября 2024 года, в Одессе из-за проведения плановых работ жители некоторых улиц остались без света до вечера.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 9-я линия на жилмассиве, 11-18а,
- 10-я линия на жилмассиве, 4-18,
- 11-я линия на жилмассиве, 7-16,
- 12-я линия на жилмассиве, 14-18,
- Героев обороны Одессы, 48-56,
- Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3,
- Капитана Кузнецова, 92-102,
- Керченская, 101-131,
- Леси Украинки, 45,
- пер. 2-й Керченский, 1-15.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Святослава Рихтера, 6 — 144,
- Адмирала Лазарева, 17 — 70,
- Бажана, 5,
- Богдана Хмельницкого, 59,
- Болгарская, 35 — 72,
- Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 14,21,
- Генерала Цветаева, 18-32,
- Запорожская, 22 -30,
- Кордонная, 2, 6, 27/а,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 28,
- Маршала Малиновского, 94 — 126,
- Средняя, 47, Мельницкая, 1, 2,
- Платанова, 13,20, 82, 87,
- Радостная, 118,
- Спартаковская, 22-37,
- Туристская, 29,49/а,
- Степная, 27-52,
- пл. Алексеевская, 1-31,
- переулок. Высокий, 2- 12/4,
- переулок. Мукачевский, 4а — 6/8.
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Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Ивана и Юрия Лип, 23, 25, 27, 29, 31,
- Ицхака Рабина, 6, 10.