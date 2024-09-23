Новости Одессы и Одесской области

В понедельник, 23 сентября, часть Одессы осталась без света: перечень адресов

В понедельник, 23 сентября, часть Одессы осталась без света: перечень адресов

Сегодня, 23 сентября 2024 года, в Одессе из-за проведения плановых работ жители некоторых улиц остались без света до вечера.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 9-я линия на жилмассиве, 11-18а,
  • 10-я линия на жилмассиве, 4-18,
  • 11-я линия на жилмассиве, 7-16,
  • 12-я линия на жилмассиве, 14-18,
  • Героев обороны Одессы, 48-56,
  • Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3,
  • Капитана Кузнецова, 92-102,
  • Керченская, 101-131,
  • Леси Украинки, 45,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Святослава Рихтера, 6 — 144,
  • Адмирала Лазарева, 17 — 70,
  • Бажана, 5,
  • Богдана Хмельницкого, 59,
  • Болгарская, 35 — 72,
  • Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 14,21,
  • Генерала Цветаева, 18-32,
  • Запорожская, 22 -30,
  • Кордонная, 2, 6, 27/а,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 28,
  • Маршала Малиновского, 94 — 126,
  • Средняя, 47, Мельницкая, 1, 2,
  • Платанова, 13,20, 82, 87,
  • Радостная, 118,
  • Спартаковская, 22-37,
  • Туристская, 29,49/а,
  • Степная, 27-52,
  • пл. Алексеевская, 1-31,
  • переулок. Высокий, 2- 12/4,
  • переулок. Мукачевский, 4а — 6/8.

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Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Ивана и Юрия Лип, 23, 25, 27, 29, 31,
  • Ицхака Рабина, 6, 10.

 

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