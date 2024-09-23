У понеділок, 23 вересня, частина Одеси залишилася без світла: перелік адрес

Сьогодні, 23 вересня 2024 року, в Одесі через проведення планових робіт жителі деяких вулиць залишилися без світла до вечора.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 9-а лінія на житловому масиві, 11-18а,
- 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
- 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
- Героїв оборони Одеси, 48- 56,
- Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3,
- Капітана Кузнєцова, 92-102,
- Керченська, 101-131,
- Лесі Українки, 45,
- пров. 2-й Керченський, 1-15.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Святослава Ріхтера, 6 – 144,
- Адмірала Лазарєва, 17 – 70,
- Бажана, 5,
- Богдана Хмельницького, 59,
- Болгарська, 35 – 72,
- Композитора Вербицького (Олександра Вронського), 14,21,
- Генерала Цвєтаєва, 18-32,
- Запорізька, 22 -30,
- Кордонна, 2, 6, 27/а,
- Ольги Благовидової (Кострова), 28,
- Маршала Малиновського, 94 – 126,
- Середня, 47,
- Мельницька, 1, 2,
- Платанова, 13,20, 82, 87,
- Радісна, 118,
- Спартаківська, 22-37,
- Туристська, 29,49/а,
- Степова, 27-52,
- пл. Олексіївська, 1-31,
- пров. Високий, 2- 12/4,
- пров. Мукачівський, 4а – 6/8.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Івана та Юрія Лип, 23, 25, 27, 29, 31,
- Іцхака Рабіна, 6, 10.