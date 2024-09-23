Новини Одеси та Одеської області

У понеділок, 23 вересня, частина Одеси залишилася без світла: перелік адрес

У понеділок, 23 вересня, частина Одеси залишилася без світла: перелік адрес

Сьогодні, 23 вересня 2024 року, в Одесі через проведення планових робіт жителі деяких вулиць залишилися без світла до вечора.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 9-а лінія на житловому масиві, 11-18а,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
  • Героїв оборони Одеси, 48- 56,
  • Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3,
  • Капітана Кузнєцова, 92-102,
  • Керченська, 101-131,
  • Лесі Українки, 45,
  •  пров. 2-й Керченський, 1-15.

Читайте также: Зимой в Украине может не быть света по 18 часов в сутки, – прогноз ООН

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Святослава Ріхтера, 6 – 144,
  • Адмірала Лазарєва, 17 – 70,
  • Бажана, 5,
  • Богдана Хмельницького, 59,
  • Болгарська, 35 – 72,
  • Композитора Вербицького (Олександра Вронського), 14,21,
  • Генерала Цвєтаєва, 18-32,
  • Запорізька, 22 -30,
  • Кордонна, 2, 6, 27/а,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 28,
  • Маршала Малиновського, 94 – 126,
  • Середня, 47,
  • Мельницька, 1, 2,
  • Платанова, 13,20, 82, 87,
  • Радісна, 118,
  • Спартаківська, 22-37,
  • Туристська, 29,49/а,
  • Степова, 27-52,
  • пл. Олексіївська, 1-31,
  • пров. Високий, 2- 12/4,
  • пров. Мукачівський, 4а – 6/8.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Івана та Юрія Лип, 23, 25, 27, 29, 31,
  • Іцхака Рабіна, 6, 10.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Inline Feedbacks
View all comments
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk