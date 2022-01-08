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Погода в Одессе 9 января: мокрый снег и гололедица на дорогах

Погода в Одессе 9 января: мокрый снег и гололедица на дорогах

Завтра, в воскресенье, 9 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Вероятны осадки в виде мокрого снега, на дорогах ночью и утром гололедица. В регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Погода в Одессе 9 января

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается преимущественно облачная погода. Ночью и днем возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 1-3 градуса тепла, днем она поднимется до 5-7 градусов выше нуля.

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Погода в Одесской области 9 января

По информации синоптиков, в Одесской области в воскресенье будет облачно. Ночью и днем местами небольшие осадки. Ночью и утром на севере области гололедица, налипание мокрого снега.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, на севере до 3 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

На дорогах области ночью видимость во время осадков 1-2 км, на севере гололедица.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что вечером субботы, 8 января, в Одессе пошел дождь и мокрый снег.

Фото: auto.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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