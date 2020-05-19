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Новости Одессы и Одесской области

В полиции пообещали штрафовать ночные клубы за несоблюдение карантинных мер

В полиции пообещали штрафовать ночные клубы за несоблюдение карантинных мер

Об этом заявили в ГУ Нацполиции в Одесской области после проверки публикаций в СМИ о том, что в Приморском районе города отдельные развлекательные заведения осуществляют свою деятельность, игнорируя установленные Правительством карантин.

Данные были подтверждены после мониторинга сети Интернет. Для объективной проверки сведения были зарегистрированы в Журнал единого учета Приморского отдела полиции.

Сейчас проверка по указанным фактам продолжается. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности по ст.44-3 Кодекса об административных правонарушениях Украины (нарушение правил карантина людей) .

Замначальника ГУ НП в Одесской области Сергей Махотин заявил: «Мы должны усилить работу уже созданных мобильных групп, куда помимо сотрудников полиции входят представители райадминистраций и другие ответственные чиновники. Такого, как было на выходных, уже не будет».

Также он пообещал, что полиция теперь будет фиксировать нарушения: «Доводим до собственников и оформляем административный протокол либо решаем вопрос о внесении данных в Единый реестр, а там уже следствие разберется».

Фото: Freepik

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