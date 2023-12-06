В Подмосковье убили бывшего народного депутата Илью Киву (фото)

Кроме российских СМИ, новость об этом распространил еще и Анатолий Шарий.

Ссылаясь на РЕН ТВ, он сообщил, что в Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады от партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

Также смерть экс-депутата подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов. Также Юсов подтвердил, что Киву ликвидировала СБУ. По его словам, такая судьба ждет всех предателей, колаборантов и сторонников путинского режима. Также Юсов подчеркнул, что справедливость имеет разные формы.

Окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево. Его застрелили.

В своем последнем посте в телеграм-канале Кива разместил елочную игрушку в виде Зеленского, повешенной на елку.

Напомним, Илья Кива, будучи действующим депутатом Верховной Рады, сбежал из Украины перед началом полномасштабного российского вторжения. В россии он начал в открытую говорить о своей пророссийской позиции и “толкать” нарратив про один народ, который надо срочно спасать.

Но таким открытым идеологом российской пропаганды Илья Кива был не всегда. Например, в 2015 году он был “патриотом” Украины.

Однако, он подозревал, что все, кто предают свою страну, живут не долго. Предателей опасаются даже те, ради кого предали. Поэтому в своем телеграм-канале Кива написал обращение к читателям с пояснением, что думать, если его найдут мертвым.