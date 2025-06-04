О трагедии вчера, 3 июня, правоохранителям сообщили очевидцы.
Предварительно, смерть ребенка наступила в результате падения с крыши многоэтажки.
Тело погибшей следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сейчас сведения внесены полицейскими в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Как сообщала “Одесская жизнь”, медики Одесской детской областной больницы борются за жизнь 7-летнего Оскара, который 29 мая попал под троллейбус на улице на ул. Артура Савельева (Черняховского). Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Читайте также: Удар током на железной дороге в Одессе: второй подросток тоже не выжил