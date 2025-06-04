Наезд на ребенка произошел вечером 29 мая напротив 56 школы. Играя у дороги, мальчик попал под колеса едущего троллейбуса. О ДТП сообщили в полиции Одесской области.

Мальчика с рваными ранами и переломами обеих ног «скорой» доставили в Одесскую детскую областную больницу и с того дня врачи борются за его жизнь. Поврежденную ногу Оскару ампутировали, также у ребенка перебит таз, повреждены внутренние органы и лопнул мочевой пузырь. Сейчас ребенок находится в медикаментозной коме на аппарате искусственного дыхания, сообщает издание УСІ Online.

Семья Оскара — переселенцы. Он живет вместе с бабушкой, мамой, братом и дедушкой, который пережил инсульт. Любая помощь для семьи — чрезвычайно важна, ведь впереди Оскара ждут сложное лечение и длительная реабилитация. Каждая гривна — это большая поддержка семьи.

Помочь можно по реквизитам:

Пополнить конверт через Приват24 — https://www.privat24.ua/send/h1w2l

Номер карты конверта — 5168 7521 3928 7570 Наталья Антух (мама Оскара).

Монобанк — https://send.monobank.ua/jar/6sFLY9i5MH (получатель Наталья Антух).

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