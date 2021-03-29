В Одессе хотят убрать свалки от железной дороги и снабдить люки крышками (видео)

В Одессе собираются очистить от стихийных свалок железнодорожные пути на въездах в город и участки вдоль путей. Об этом рассказал в своем еженедельном видеообращении вице-мэр Дмитрий Жеман.

По словам чиновника, недавно сотрудники одесской мэрии совместно с руководством «Укрзалізниці» Одесской области провели осмотр указанных участков. Как выяснилось, после зимы здесь скопилось как немало бытового мусора, так и остатки деревьев, упавших во время непогоды.

«Наша задача, чтобы к началу курортного сезона все стихийные свалки, все эти горы веток и упавших деревьев мы убрали», – сказал Жеман.

Кроме того, вице-мэр заявил о намерениях властей заняться проблемой открытых люков и не оставить ни одного такого люка до середины апреля.

Также Дмитрий Жеман пообещал, что в Одессе не будет фотозон с живыми животными.

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