Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хотят убрать свалки от железной дороги и снабдить люки крышками (видео)

В Одессе хотят убрать свалки от железной дороги и снабдить люки крышками (видео)

В Одессе собираются очистить от стихийных свалок железнодорожные пути на въездах в город и участки вдоль путей.
Об этом рассказал в своем еженедельном видеообращении вице-мэр Дмитрий Жеман.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

По словам чиновника, недавно сотрудники одесской мэрии совместно с руководством «Укрзалізниці» Одесской области провели осмотр указанных участков. Как выяснилось, после зимы здесь скопилось как немало бытового мусора, так и остатки деревьев, упавших во время непогоды.

«Наша задача, чтобы к началу курортного сезона все стихийные свалки, все эти горы веток и упавших деревьев мы убрали», – сказал Жеман.

Кроме того, вице-мэр заявил о намерениях властей заняться проблемой открытых люков и не оставить ни одного такого люка до середины апреля.

Также Дмитрий Жеман пообещал, что в Одессе не будет фотозон с живыми животными.

Фото: pixabay

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить