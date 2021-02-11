Надвигается циклон: одесским школьникам разрешили остаться дома

В Одессе школьникам разрешили не посещать занятия 12 февраля. Это связано с тем, что на город надвигается новый циклон.

Об этом у себя в Facebook сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

«Учебные заведения завтра работают, но если есть возможность ограничить передвижение по городу, дети учатся далеко и добираются самостоятельно, пропуск не считается прогулом, сообщите о решении классному руководителю», — сообщила Буйневич.

Напомним, что циклон принесет с собой новый снегопад и значительные морозы.